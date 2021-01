Biden ondertekent decreten over mondkapjesplicht en klimaatakkoord

De nieuwe Amerikaanse president Joe Biden heeft direct na aankomst in het Witte Huis een aantal decreten ondertekend waarmee hij beleid van zijn voorganger ongedaan wil maken. Ze lagen op hem te wachten in het Oval Office.

Biden begon met het instellen van een mondkapjesplicht voor bezoekers van federale gebouwen. Daarna volgde onder meer een decreet waarmee hij opdracht gaf tot de herintreding van de Verenigde Staten tot het Klimaatakkoord van Parijs.

Hij trok ook de presidentiële toestemming in voor de controversiële Keystone XL-oliepijplijn en zette stappen om een einde te maken aan het verbod om naar de VS te reizen vanuit sommige islamitische landen.

Brief van Trump

Verder tekende de nieuwe president een decreet om een programma te steunen waarmee de uitzetting wordt voorkomen van immigranten die als kind naar de VS zijn gekomen. Hij beëindigde ook de noodtoestand waarmee geld werd vrijgemaakt voor de grensmuur met Mexico. In totaal tekende Biden vijftien decreten.

Op zijn bureau vond Biden ook een brief van Trump. Biden wilde niet vertellen wat zijn voorganger hem had geschreven, maar zei wel dat Trump zich bijzonder grootmoedig had getoond.