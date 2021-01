Biden beëdigd als 46ste Amerikaanse president: 'Democratie heeft overwonnen'

Biden riep het volk op om een nieuw begin te maken. "Laten we luisteren naar elkaar, elkaar horen, zien. Laten we respect tonen. Politiek hoeft geen allesverzengend vuur te zijn. Niet elk meningsverschil is een aanleiding voor totale oorlog. We moeten elkaar niet als tegenstanders zien maar als buren. Hou op met schreeuwen en breng de kalmte terug."

Hij stond stil aan de impact van de coronapandemie. "Voor velen is dit de zwaarste periode uit hun leven. We zullen elkaar nodig hebben om deze duistere winter door te komen. We moeten politiek opzijzetten en de pandemie als één land tegemoettreden."

Leugens verslaan

Hoewel Biden zijn voorganger niet bij naam noemde, nam hij wel afstand van de politiek van Trump. Hij waarschuwde voor personen die "voor macht of winst" leugens vertellen. "We hebben de taak, als burger en als leider, om de waarheid te verdedigen en leugens te verslaan."

"We hebben veel te doen, veel te repareren en veel te herstellen", sprak Biden. Hij verwees naar raciale gelijkheid, klimaatverandering en het tegengaan van de opmars van binnenlands terrorisme en blanke overheersing. "Om dit alles te overwinnen, is er eenheid nodig. Ik zal mijn hele ziel geven om Amerika weer te herenigen."

Voor het eerst in ruim 150 jaar was de scheidend president niet aanwezig. Trump verliet eerder op de dag al het Witte Huis en stapte daar op de Air Force One. Het gebeurde pas drie keer eerder dat de vorige president niet bij de inauguratie was. Vicepresident Mike Pence was wel aanwezig.

Minder toeschouwers, meer beveiliging

De ceremonie zag er heel anders uit dan in voorgaande jaren. In plaats van honderdduizenden toeschouwers waren er duizenden vlaggen voor het Capitool neergezet, die symbool staan voor de afwezige mensen.

Ook zijn er strenge veiligheidsmaatregelen genomen vanwege de bestorming twee weken geleden. Zo is de omgeving afgeschermd met hoge hekken en prikkeldraad en zijn er ruim 25.000 militairen op de been.

Biden zal naar verwachting spoedig na de ceremonie enkele presidentiële decreten tekenen, waarmee hij besluiten van Trump terugdraait. Zo wil Biden de VS onder meer weer laten aansluiten bij het klimaatakkoord van Parijs, het reisverbod voor mensen uit moslimlanden ongedaan maken en immigrantenkinderen die gescheiden zijn van hun ouders herenigen.

Bekijk hier de hele speech van Joe Biden, maar ook de momenten van inauguratie van Biden en Harris en het zingen van het volkslied door Lady Gaga: