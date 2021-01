Burgemeesters willen 'strak besluit' over avondklok met weinig uitzonderingen

De voorzitters van de Veiligheidsregio's hebben minister Grapperhaus van Justitie geadviseerd om een eventuele invoering van een avondklok "zo strak mogelijk" te regelen. Voorzitter Hubert Bruls van het Veiligheidsberaad spreekt van een "zwaar middel", dat zo duidelijk mogelijk aan de burgers moet worden uitgelegd. Uitzonderingen op de regel moeten dus worden beperkt, zei Bruls na afloop van een overleg in Utrecht met Grapperhaus. Technisch gezien kan de maatregel worden uitgevoerd, voegde Bruls eraan toe.

De burgemeesters hebben niet het laatste woord over de avondklok of andere landelijke coronamaatregelen, maar moeten over de streep getrokken worden omdat ze belangrijk zijn voor de naleving van de maatregel.

Ze hadden veel vragen voor Grapperhaus. Die besprak met hen in het overleg het vertrouwelijk advies van het Outbreak Management Team over de avondklok. Morgen komen daar pas details over naar buiten.

'Ingrijpende maatregel'

Minister Grapperhaus wilde na afloop van het beraad weinig kwijt. Hij sprak van een "heel goed gesprek" over een "ingrijpende maatregel". De bewindsman wilde niet bevestigen of inmiddels is besloten de avondklok in te voeren, maar verwees naar de persconferentie van morgen.

Morgen beslist het demissionaire kabinet of de avondklok wordt ingevoerd. Na een kabinetsoverleg in de ochtend houdt de premier aan het begin van de middag een persconferentie over een aanscherping van de coronamaatregelen. Naast een avondklok van 20.00 uur tot 04.00 uur zou het gaan over een verdere beperking van bezoek thuis en een inperking van het vliegverkeer.