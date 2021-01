Thuisbezorgd en PostNL niet blij met verkoop jassen om avondklok te omzeilen

De jassen worden voor hoge prijzen aangeboden. Zo vraagt iemand 100 euro voor een jas en een ander 250 euro. Op sommige jassen worden honderden euro's geboden. "Wil jij lekker feesten en chillen met de maatjes, maar kan dat niet door de verdomde avondklok: geen stress, met deze mooie jas kan je overal weer heen", schrijft iemand bij een advertentie.

"Als iemand zo gek is om honderden euro's te betalen, is het misschien wel goed om te zeggen dat de kostprijs van zo'n jas rond de 20 euro ligt", zegt Groen. Hij maakt zich zorgen, want in Nederland zijn er tienduizenden jassen van Thuisbezorgd verkrijgbaar. Niet alleen het personeel van het bedrijf draagt ze: restaurants die via Thuisbezorgd hun eten verkopen, krijgen de jassen gratis. "En daarnaast hebben we ook nog een winkel, maar die gaan we nu maar dichtgooien, denk ik."

Op sociale media worden veel grappen gemaakt over andere smoezen: