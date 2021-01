Jarenlang seksuele intimidatie en pesten bij Toneelgroep Oostpool

De klagers beschuldigen artistiek directeur Azzini ervan dat hij met ze flirtte, ze probeerde te zoenen, of een poging ondernam tot verdergaande seksuele handelingen, stelt de commissie.

"Dit heeft vooral impact op melders gehad in verband met de machtsverhouding die tussen hen en de artistiek directeur bestond."

Machtsmisbruik

Ook beklaagden slachtoffers zich over intimidatie, pesten en machtsmisbruik. Zij spreken van een "patroon waarbij de artistiek directeur de medewerkers negeerde, kleineerde en als 'pispaaltjes' behandelde".

Het misbruik zou vooral buiten werktijd hebben plaatsgevonden. Bijvoorbeeld op feestjes na afloop, of tijdens cafébezoeken. Ook heeft Azzini volgens de commissie niet het goede voorbeeld gegeven wat betreft drank- en drugsgebruik.

In therapie

Beschuldigingen aan het adres van voormalig zakelijk directeur Van Meijel gaan over intimidatie, pesten en machtsmisbruik. Medewerkers zouden "met grote regelmaat onheus [worden] bejegend en behandeld." Ook spraken de klagers van kleineren, vernederen, beledigen, schreeuwen en machtsmisbruik. Sommige slachtoffers zouden in therapie zijn gegaan. Van Meijel werkt inmiddels als directeur van het Chassé Theater in Breda.

De ervaringen van de medewerkers zijn "uiterst pijnlijk", volgens Rinske van Heiningen, vice-voorzitter van de raad van toezicht van Toneelgroep Oostpool. "De ervaren pijn uit het verleden kunnen we als Raad van Toezicht en als organisatie niet meer wegnemen bij degenen die het betreft. Dat betreuren wij ontzettend", schrijft Van Heiningen.

De artistiek directeur zou zich bepaalde voorbeelden niet meer kunnen herinneren. Desondanks "heeft hij uit de meldingen opgemaakt dat hij te dichtbij is gekomen en dat het veelvuldig samengaan van werk en privé risico's met zich meebracht", stelt de commissie in het rapport.

'Spijt'

Eerder erkende Azzini dat hij fouten heeft gemaakt. "Los van wat mijn intenties zijn geweest, mijn gedrag heeft wel aanleiding gegeven voor deze meldingen. En dat spijt me", zei hij.

Van Meijel wilde niet ingaan op vragen van de onderzoekscommissie. "Beide namen worden vanwege de privacywetging in het rapport niet genoemd", zegt onderzoeker Leo ten Brink.

Azzini, die zijn taken juni vorig jaar al neerlegde, vertrekt nu helemaal bij de toneelgroep. "Of er aangifte wordt gedaan tegen de twee, is aan de melders", zegt Oostpool-woordvoerder Gérald Rensink.