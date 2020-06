Directeur Arnhemse toneelgroep weg na beschuldigingen seksuele intimidatie

Artistiek directeur Marcus Azzini vertrekt bij Toneelgroep Oostpool in Arnhem. Hij werd door oud-medewerkers en stagiairs beschuldigd van machtsmisbruik en seksuele intimidatie, in de periode tussen 2011 en 2015. Volgens een onderzoeksbureau was dat niet het geval. Nu er afgelopen week twee nieuwe meldingen zijn binnengekomen van ongewenst gedrag, stapt Azzini toch op.

De toneelgroep laat aan Omroep Gelderland weten dat de directeur vertrekt om "rust te creëren bij Oostpool en alle ruimte te bieden voor onderzoek". De raad van toezicht van de toneelgroep heeft opdracht gegeven voor een nieuw onderzoek, naar aanleiding van de nieuwe meldingen.

"Na het eerste onderzoek gaf ik aan me niet te willen verschuilen achter de uitkomsten", zegt Marcus Azzini. "Dit geldt nog steeds. Ik ben met mijn medebestuurder en de raad van toezicht verantwoordelijk voor Oostpool en was dat ook in de periode waarover meldingen zijn gedaan. Ik deel de behoefte aan een open en transparant gesprek over feiten en gevoelens."

Gevoelens van angst

Volgens Azzini moet de toneelgroep de kans krijgen om het onderzoek naar de meldingen uit te voeren. "Ik vind het daarom het meest zuiver om mijn werkzaamheden als artistiek directeur en regisseur neer te leggen."

De raad van toezicht zegt veel reacties en oproepen te hebben gekregen afgelopen week. "We hechten veel waarde aan het erkennen van de gevoelens van angst en onveiligheid die naar voren zijn gekomen", zegt voorzitter Karen Verkerk.

"Sinds het uitkomen van het rapport zijn er nieuwe signalen binnengekomen dat mensen hun verhaal over omgangsvormen en ervaringen bij Oostpool willen delen. Ook hebben we gemerkt dat het niet anoniem kunnen melden voor sommige mensen een te grote stap is. Dat hebben we onderschat."