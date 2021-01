Opnieuw lichaam van bergbeklimmer gevonden in Karakoram-gebergte

Voor de tweede keer in een week tijd is in het Karakoram-gebergte, op de grens tussen Pakistan en China, het lichaam van een bergbeklimmer gevonden. Het is de Russisch-Amerikaanse alpinist Alex Goldfarb. Hij is vermoedelijk van een klif gevallen.

Goldfarb beklom samen met de Hongaar Zoltan Szlanko de Broad Peak (K3), een berg van ruim 8000 meter hoog. De Broad Peak ligt niet ver van de K2, de op een na hoogste berg ter wereld.

Na iets meer dan 6000 meter ging het mis. De twee hielden voordat ze aan de klim naar boven zouden beginnen een tussenstop om te wennen aan de ijle lucht. Vanwege het slechte weer zag Szlanko de rest van de tocht niet zitten en besloot hij terug te keren naar het basiskamp. Goldfarb ging alleen verder.

Toen Goldfarb niet volgens afspraak zaterdagavond een teken van leven had gegeven, trok zijn collega-klimmer aan de bel. Helikopters van het Pakistaanse leger begonnen met een zoekactie om de klimmer op te sporen. Ze zagen zijn lichaam vanuit de lucht en gaan ervan uit dat hij van een klif is gevallen.

'Hij gaf nooit op'

Goldfarb emigreerde na de val van de Sovjet-Unie naar de Verenigde Staten. Daar werkte hij enige tijd illegaal in een plasticfabriek, schrijft zijn zoon Levi op de crowdfunding-pagina waarmee hij geld ophaalde voor de zoekactie.

In iets meer dan tien jaar promoveerde Goldfarb twee keer en werkte hij zich op tot professor geneeskunde aan de Harvard-universiteit in Boston. Sinds de pandemie zette hij zich extra in voor coronapatiënten.

In zijn vrije tijd beklom hij graag bergen. "Alex is een man die nooit opgeeft", schrijft zijn zoon. "Hij trakteerde ons altijd op epische verhalen over zijn beklimmingen. Over hoe hij de nacht doorbracht in een zelfgemaakte iglo op de Lenin Peak (7134 meter), of hoe hij een man redde tijdens het ijsklimmen richting de top van de Khan Tengri (7010 meter)."

Zoekacties

De tientallen alpinisten die zich nu in het gebied bevinden doen allemaal een poging om onder winterse omstandigheden de top te bereiken. Regelmatig wordt het Pakistaanse leger ingeschakeld om klimmers te redden met helikopters, maar het weer maakt dat vaak zeer moeilijk.

Afgelopen weekend kwam de beroemde Spaanse klimmer Sergio Mingote om het leven op de K2, de op een na hoogste berg ter wereld. Hij viel in een gletsjerspleet toen hij probeerde terug te keren naar het basiskamp.