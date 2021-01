'Mijlpaal om Kamala Harris te verwelkomen'

De ouders van Harris zijn twee niet-westerse migranten, een Indiase moeder en Jamaicaanse vader, die activisten waren tijdens de Amerikaanse burgerrechtenbeweging in de jaren 60. Harris studeerde aan Howard University, een beroemde zwarte universiteit in de buurt van Ben's Chili Bowl. In het restaurant zijn de muren behangen met foto's van politici, acteurs en andere invloedrijke figuren. "Ik weet zeker dat ze hier is geweest in haar studententijd, en we verwachten haar zeker opnieuw te zien."

Harris werd na haar rechtenstudie openbaar aanklager van San Francisco. Later werd ze procureur-generaal voor de staat Californië. Omdat ze vaak de eerste zwarte vrouw in deze posities was, werd haar vaak door verslaggevers gevraagd daarover te praten. "Dan dacht ik vaak: 'ik ben zo blij om over de economie te praten'", zei Harris in een toespraak. "Want elke kwestie is een kwestie voor zwarte vrouwen. En problemen voor zwarte vrouwen zijn problemen voor iedereen."

'Een stap verwijderd van presidentschap'

Amerika heeft een turbulent jaar achter de rug dat werd gekenmerkt door de protesten van Black Lives Matter en de pandemie die honderdduizenden levens eiste. Ondanks oproepen om vanwege de coronacrisis niet naar de inauguratie te komen, is Black Lives Matter-activist Julian Johnson vanuit Minnesota toch naar Washington gereisd.

Hij hoopt dat het land met het presidentschap van Biden een nieuw hoofdstuk openslaat. Democraten hebben in zowel het Huis van Afgevaardigden als de Senaat een meerderheid. Dat maakt makkelijker voor Biden om nieuwe wetgeving door te voeren, een voordeel dat president Obama niet meer had in zijn laatste termijn.

"Racisme is vandaag de dag nog springlevend", zegt Johnson. "De zwarte man staat nog steeds onderaan de ladder." Nu Harris wordt geïnaugureerd, is hij opgelucht: "Het laat zien dat het glazen plafond is verbrijzeld. Ze is een stap verwijderd van het presidentschap, dat is fantastisch!"