Minder orgaantransplantaties in 2020 door corona

Het aantal orgaantransplantaties is vorig jaar gedaald, blijkt uit de voorlopige jaarcijfers van de Nederlandse Transplantatie Stichting. Volgens directeur Bernadette Haase komt de daling door de coronapandemie.

De daling is het grootst bij nier- en levertransplantaties door levende donoren, dat aantal nam af met een kwart. Het aantal transplantaties van organen die na overlijden zijn afgestaan, daalde met 4 procent.

Verhoogd kwetsbaar

Vooral in de eerste maanden van de coronacrisis was er een dip in het aantal transplantaties, omdat de zorg onder enorme druk stond en er nog weinig bekend was over het effect van het coronavirus op orgaandonoren en ontvangers, zegt Haase in het NOS Radio 1 Journaal.

"Er werd van uitgegaan dat je eerst zekerheid moest hebben over die effecten. Het moet natuurlijk veilig zijn, zeker bij een levende donortransplantatie, want uiteindelijk snijd je in een gezond persoon. Ook voor de patiënt die de transplantatie ondergaat was op dat moment niet duidelijk was het effect van corona was op de periode na transplantatie, waarin je verhoogd kwetsbaar bent", aldus Haase.

'Ongelooflijk goed resultaat'

Het aantal transplantaties van organen die na overlijden zijn afgestaan daalde van 770 naar 733. Dat komt doordat er minder geschikte donoren waren, maar ook door de druk op de intensive care. Dat de daling bij dit type transplantatie uiteindelijk maar 4 procent was, noemt Haase "een ongelooflijk goed resultaat", zeker in vergelijking met onze buurlanden.

"Doordat we alles op alles hebben gezet, hebben we deze resultaten nog kunnen bereiken. Met name in de tweede golf hebben we veel geleerd van de ervaringen tijdens de eerste golf, waardoor transplantaties wel konden doorgaan."

Het aantal patiënten op de wachtlijst voor orgaandonatie is met 1257 ongeveer gelijk gebleven.