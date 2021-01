Nieuwe kankermedicijnen eerder beschikbaar door nieuw protocol

Nieuwe, dure kankermedicijnen zijn voortaan sneller beschikbaar door het Drug Access Protocol (DAP) dat is ontwikkeld door oncologen, verzekeraars en Zorginstituut Nederland, schrijft het AD.

Momenteel staan talloze veelbelovende kankermedicijnen jarenlang in de wacht. Vanwege de hoge kosten, vaak minstens 100.000 euro per patiënt per jaar, wil de overheid nieuwe medicatie pas na grondig onderzoek opnemen in het basispakket. Tijdens dat onderzoek is het middel niet of slechts in beperkte mate toegankelijk voor kankerpatiënten.

Dankzij het DAP kunnen deze medicijnen waarschijnlijk minstens een half jaar tot een jaar eerder beschikbaar komen, terwijl ondertussen prijsafspraken worden gemaakt met de fabrikant.

Vooral voor zeldzame kankersoorten

Het gaat volgens Haiko Bloemendal, oncoloog in het Radboudumc in Nijmegen en een van de initiatiefnemers, vooral om medicijnen voor de zeldzamere types kanker waarvoor het moeilijker is de effectiviteit en kosteneffectiviteit te bewijzen. Bij deze patiënten duurt dat langer "omdat er simpelweg minder patiënten zijn om die studies te toetsen", zegt hij in het NOS Radio 1 Journaal.

"Borstkanker en dikkedarmkanker komen bijvoorbeeld zo vaak voor, daar kun je grote studies naar doen en die sneller vergelijken met de standaardbehandeling, waardoor we gewoon goed kunnen beoordelen of iets beter is dan wat we nu doen. Voor zeldzamere types kanker is dat veel moeilijker. Dan heb je niet tienduizenden patiënten, maar heb je maar enkele honderden patiënten en dan duurt het veel langer om dat soort goede studies te doen en te vergelijken met de huidige behandeling."

Risico ligt bij de farmaceuten

Een eerste medicijn dat is goedgekeurd via het Drug Access Protocol is Cemiplimab van farmaceut Sanofi tegen plaveiselcelcarcinoom, een slecht te opereren vorm van huidkanker. Afgesproken is dat Cemiplimab vier maanden lang kosteloos wordt verstrekt. "Als de tumor na die tijd is gekrompen of gelijk is gebleven dan worden alle kosten in de basisverzekering vergoed", zegt Sahar Barjesteh van Waalwijk van Doorn-Khosrovani, medisch adviseur bij CZ, tegen het AD. "Zowel door ons als de andere zorgverzekeraars."

Volgens Bloemendal is het mooie van het DAP dat het risico bij de farmaceuten wordt gelegd. In die vier maanden dat het medicijn kosteloos wordt verstrekt, worden de patiënten nauwkeurig gemonitord en die data worden beschikbaar gesteld aan de fabrikant.

"Patiënten met zeldzame types kanker komen daardoor sneller in aanmerking voor de fantastische nieuwe middelen die op dit moment ontwikkeld worden", zegt Bloemendal op Radio 1. Daarnaast wordt door de artsen goed gekeken naar eventuele bijwerkingen en de effectiviteit van het middel. "Dat wordt secuur en uniform voor alle patiënten vastgelegd zodat we er lering uit kunnen trekken", zegt Bloemendal. "En bij bewezen effectiviteit worden de middelen ook vergoed."

De grote winst van het nieuwe protocol is volgens hem dat "patiënten die toevallig een zeldzamere vorm van kanker hebben niet de dupe zijn omdat het langer duurt voor er een besluit wordt genomen over de vergoeding van een nieuw medicijn. Dat we dat meer gelijktrekken, dat is echt de winst van dit protocol."

Vijf ziekenhuizen

In eerste instantie doen vijf ziekenhuizen mee aan het Drug Access Protocol: het Antoni van Leeuwenhoek (Amsterdam), het Erasmus MC te Rotterdam, het Maastricht UMC+, het Nijmeegse Radboudumc en het UMC Groningen. Kankerpatiënten uit andere ziekenhuizen die baat hebben bij het nieuwe middel worden door hun specialist doorverwezen naar deze ziekenhuizen.

KWF Kankerbestrijding laat aan het AD weten tevreden te zijn met de nieuwe afspraken die nieuwe medicijnen eerder beschikbaar maken voor patiënten. "Het mag nooit zo zijn dat een patiënt een effectief medicijn niet kan krijgen, omdat de prijs te hoog is", zegt woordvoerder Mischa Stubenitsky tegen de krant.