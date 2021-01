'Gegevens asielzoekers jarenlang door COA onrechtmatig gedeeld met politie'

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) heeft jarenlang onrechtmatig gegevens van honderdduizenden asielzoekers in ons land gedeeld met de politie. Dat blijkt uit een conceptbrief aan de Tweede Kamer van van demissionair minister Ferd Grapperhaus (Justitie, CDA) en staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Migratie, VVD), ingezien door NRC.

In de brief aan de Kamer staat dat hier nu definitief mee wordt gestopt. Het ministerie van Justitie reageert niet op vragen van de krant, omdat het eerst de Kamer over dit onderwerp wil informeren.

Het delen van de gegevens gebeurde zeker zeven jaar lang. Alle gegevens van bewoners van asielzoekerscentra werden door het COA met het Nationaal Vreemdelingen Knooppunt van de politie gedeeld. Persoonlijke informatie van asielzoekers als godsdienst, etniciteit, naam, leeftijd en land van herkomst werden gedeeld. Dat is in strijd met de wet.

Het is onbekend wat de politie met deze gegevens deed. Omdat ze onrechtmatig zijn verkregen moeten ze nu uit alle politiesystemen worden gewist. Het is onbekend of dat al gebeurd is.

Geen keuze

Net na hun aankomst kregen asielzoekers van COA-medewerkers een toestemmingsverklaring. Daarin stond dat het COA gegevens deelt met de politie. Ook hun medische informatie zou met betrokken organisaties gedeeld kunnen worden. Op het formulier van april 2020 kon volgens NRC alleen 'ja' worden aangekruist. Asieladvocaten wisten niet van de toestemmingsverklaring, omdat asielzoekers het formulier ondertekenden voor zij rechtsbijstand kregen.