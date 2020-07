'COA en politie delen sinds 2013 persoonlijke data van asielzoekers'

Het COA, de opvangorganisatie voor asielzoekers, deelt al jaren persoonlijke gegevens als naam, geslacht, godsdienst en etniciteit met opsporingsdiensten. Dat melden NRC en de Volkskrant.

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers heeft volgens de kranten sinds 2013 gegevens van honderdduizenden asielzoekers doorgespeeld aan onder meer de politie. Juristen zeggen dat beide partijen de privacywet overtreden.

NRC meldde zondag dat het COA en de politie in mei een overeenkomst hebben gesloten om persoonlijke informatie over asielzoekers te delen, een zogeheten 'gegevensleveringsovereenkomst'. Nu blijkt dat persoonlijke data al jaren worden uitgewisseld.

Formulier

Het COA laat asielzoekers kort na aankomst een formulier tekenen waarin ze toestemming geven voor het delen van die informatie. Op dat moment hebben ze nog geen advocaat.

Volgens juristen is de goedkeuring daarom ongeldig. "Het verlenen van toestemming is rechtsgeldig als de toestemmingsverlener heel goed geïnformeerd is en de consequenties overziet, en zich vrij voelt om te kunnen weigeren", zegt jurist Maarten de Man in de Volkskrant.

"Dat het COA dit soort dingen vraagt had ik niet kunnen bevroeden", zegt voorzitter Wil Eikelboom van de Vereniging Asieladvocaten in NRC. "We willen dat het stopt en overwegen stappen, misschien een kort geding." De Autoriteit Persoonsgegevens kijkt of het COA zich aan de wet houdt.

Infobalie

Tegen NRC zegt het COA dat bewoners met vragen over hun gegevens op elke azc-locatie terechtkunnen bij "een infobalie" of op de "bewonersinformatiesite". Maandag zei een woordvoerder dat de overeenkomst tussen het COA en de politie "geheel AVG-proof" is, als verwijzing naar de Algemene verordening gegevensbescherming.

Dezelfde woordvoerder van het COA denkt dat het weigeren van toestemming door een asielzoeker geen gevolgen heeft, schrijft de Volkskrant. Maar hij kan "niet op korte termijn" zeggen of dit duidelijk wordt aangegeven en ook niet of deze manier van werken legitiem is.