Noorwegen: geen direct verband tussen vaccinatie en overlijden kwetsbaren ouderen

Er is geen direct verband tussen het overlijden van 33 Noren boven de 75 en hun inenting met het Pfizer-vaccin. Dat zeggen de Noorse gezondheidsautoriteiten. Alle overledenen hadden ernstige onderliggende gezondheidsproblemen.

Het valt volgens Noorse dokters niet uit te sluiten dat de bijwerkingen van het vaccin de gezondheidsproblemen van de overleden ouderen hebben verergerd. Sommigen hadden last van koorts, misselijkheid en braken. In Noorwegen zijn inmiddels bijna alle inwoners van verpleeghuizen gevaccineerd. Het gaat om zo'n 48.000 mensen.

"Covid-19 is een stuk gevaarlijker dan de vaccinatie", zegt Steinar Madsen van het Noorse medicijnagentschap tegen Bloomberg. Voor de start van de vaccinaties zei het Noorse medicijnagentschap al te verwachten dat er na de vaccinatie doden onder de oudste en ziekste mensen zouden vallen.

Dat betekent niet dat er een causaal verband is, aldus het Folkehelseinstituttet, het Noorse equivalent van het RIVM. Per dag overlijden er normaal gesproken zo'n 45 mensen in Noorse verpleeghuizen. Ook in andere landen overleden ernstig zieke ouderen na te zijn gevaccineerd. Net als in Noorwegen is daar geen direct verband aangetoond.

Tot nu toe heeft Noorwegen alleen ingeënt met het vaccin van Pfizer. Afgelopen vrijdag werd ook het Moderna-vaccin goedgekeurd.