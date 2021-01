'Miljardensteun Air France-KLM loopt vertraging op door houding Nederlandse staat'

De onderhandelingen tussen de Franse en Nederlandse staat over een nieuwe kapitaalinjectie in Air France-KLM verlopen uiterst moeizaam, schrijft het FD op basis van ingewijden. Er zijn al twee deadlines gemist en er wordt rekening mee gehouden dat er bij de presentatie van de jaarcijfers op 18 februari nog geen akkoord is.

Eerder kreeg het noodlijdende bedrijf al staatssteun. KLM kreeg een steunpakket van 3,4 miljard euro toegezegd van Nederland en Air France 7 miljard van Frankrijk. Partijen voelen zich volgens de krant tot elkaar veroordeeld. Ze kunnen niet zonder elkaar verder, want zowel Air France als KLM zijn dan slechter af. Ondertussen willen beide landen hun positie in het bedrijf versterken.

Probleem is dat de Nederlandse overheid, net als bij de miljardenleningen van afgelopen zomer, alleen wil investeren in KLM. De staat wil geen geld in de beursgenoteerde in Parijs gevestigde holding stoppen. Dat is tegen het zere been van de Franse overheid, die stelt dat een investering in de groep ook in het belang van KLM is.

Financieel weerbaar

Het Nederlandse onderhandelingsteam kan volgens het FD niet anders dan aan deze lijn vasthouden, want minister Hoekstra van Financiën zei vorig jaar april dat het geld van de Nederlandse belastingbetaler enkel ten goed mag komen aan KLM.

Het noodlijdende luchtvaartbedrijf verkeert nu niet in acute problemen. Door de eerder uitgekeerde leningen van opgeteld 10,4 miljard euro kan Air France-KLM nog even door. KLM kreeg via de NOW-regeling bovendien al honderden miljoenen aan loonsteun; van alle bedrijven in ons land veruit het hoogste bedrag om zijn personeel te betalen. Het bedrijf wil nu een nieuwe kapitaalinjectie om financieel weerbaarder te zijn.