Duizenden Hondurezen te voet op weg naar VS

Een karavaan van voornamelijk Hondurezen is te voet door Guatemala op weg naar de VS. De uit duizenden migranten bestaande groep ontvlucht het geweld in eigen land en de economische crisis die de coronapandemie met zich meebrengt.

Gisteren passeerden 6000 migranten de grens tussen Honduras en Guatemala. Vandaag kwamen daar 1500 tot 2000 migranten bij. Ze gokken erop dat de VS hen zal toelaten, omdat aankomend president Biden heeft gezegd dat hij zich humaner zal opstellen dan zijn voorganger Trump.

Voor het zover is, hebben ze nog een lange weg te gaan. Na de tocht door Guatemala volgt de veel langere reis door Mexico, voordat ze bij de grens met de VS zijn.

Eerdere karavanen

In de eerste jaren van het presidentschap van Trump vertrokken migranten uit Honduras, El Salvador en Nicaragua ook massaal richting de VS. Trump stuurde duizenden militairen naar de grens met Mexico om hen tegen te houden.

Ook begon hij met de bouw van een muur langs de grens. Die is honderden kilometers lang, maar nog niet af. Het aantal migranten nam af, maar dat kwam ook door andere maatregelen.