Trump wil migratie uit Centraal-Amerika nog moeilijker maken

In de strijd tegen asielzoekers aan de Mexicaanse grens heeft de Amerikaanse president Trump een nieuw plan geïntroduceerd: mensen die op weg naar de VS al in een ander land zijn geweest kunnen geen verblijfsvergunning meer aanvragen. De maatregel zou morgen al moeten ingaan. Verwacht wordt dat hij juridisch wordt aangevochten.

In de praktijk zou het nieuwe beleid betekenen dat migranten uit bijvoorbeeld Guatemala, Honduras en El Salvador, die over land via Mexico proberen de Verenigde Staten binnen te komen, geen verblijfsvergunning meer krijgen. Voor kinderen die zonder begeleiding de grens oversteken wordt geen uitzondering gemaakt.

Volgens minister Barr van Justitie helpt de nieuwe maatregel om economische migranten af te schrikken. Er zijn wel uitzonderingen. Zo kunnen asielzoekers nog wel een verblijfsvergunning aanvragen als ze slachtoffer zijn van mensenhandel of door een land hebben gereisd dat internationale vluchtelingenverdragen niet heeft ondertekend.

Veilig land

De verwachting is dat tegenstanders van Trumps migratiebeleid bezwaar maken tegen de maatregel, omdat in de Amerikaanse wet staat dat migranten altijd asiel mogen aanvragen, ongeacht hoe ze de VS zijn binnengekomen. Wel is er een uitzondering opgenomen voor migranten die door een 'veilig land' zijn gereisd. In de wet staat alleen niet duidelijk welke landen daar precies onder vallen.