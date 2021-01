Whatsapp stelt omstreden wijziging voor gebruikers uit

WhatsApp stelt een geplande aanpassing van zijn gebruikersvoorwaarden uit nu gebruikers vrezen dat moederbedrijf Facebook te veel privacygevoelige informatie krijgt. Volgens WhatsApp leven er veel misverstanden bij gebruikers over de veranderingen en is er meer tijd nodig om uitleg te geven.

Gebruikers moesten op 8 februari akkoord gaan met de nieuwe voorwaarden omdat ze anders de toegang tot hun accounts bij WhatsApp verloren, zo werd eerder deze maand aangekondigd. Nu wordt die deadline uitgesteld naar 15 mei.

Facebook

Gebruikers kregen de afgelopen tijd een pop-upbericht te zien met de tekst: "Bedrijven kunnen door Facebook gehoste diensten gebruiken om WhatsApp-chats op te slaan en te beheren". Het gaat daarbij om data als tijdstip, locatie en naar wie je berichten stuurt.

Veel mensen denken dat Whatsapp persoonlijke informatie verzamelt en die verkoopt aan bedrijven, die daar bijvoorbeeld gepersonaliseerde advertenties mee kunnen maken. Moederbedrijf Facebook heeft wat dat betreft bij velen geen goede naam.

Onder anderen Tesla-baas Elon Musk en Twitter-oprichter Jack Dorsey moedigden eerder deze maand via sociale media hun vele miljoenen volgers aan alternatieven voor WhatsApp te installeren, zoals Signal.

In Nederland is die chatapp inmiddels de populairste gratis app in zowel App Store (Apple) als Google Play (Android). Ook kreeg een andere chatapp - Telegram - er in 72 uur 25 miljoen gebruikers bij.