Kamer eensgezind: vertrek kabinet is enige juiste stap

De oppositie in de Tweede Kamer vindt het terecht dat het kabinet opstapt. PVV-leider Wilders noemt het de enige goede en juiste conclusie. "Onschuldige mensen zijn gecriminaliseerd, hun levens verwoest en de Kamer is daarover onjuist en onvolledig geïnformeerd."

Hij zegt daarbij dat het te vrijblijvend is als kabinetsleden als premier Rutte (VVD) en minister Hoekstra (CDA) lijsttrekker van hun partij blijven. "Ik denk dat veel mensen er niets van snappen als ze in de campagne en straks in een nieuw kabinet gewoon doorgaan. Dan lost het heel weinig op."

Ook GroenLinks-leider Klaver vindt dat dit de enige gerechtvaardigde stap is. "Dit is echt een moment van gerechtigheid voor al die getroffen ouders. Hiermee bekent Rutte schuld. Dit betekent ook dat we niet door kunnen op de oude voet." Hij vindt dat de verzorgingsstaat opnieuw moet worden opgebouwd en dat het vertrouwen in de overheid moet worden hersteld.

'Tijd voor eerlijke overheid'

SP-leider Marijnissen zit op dezelfde lijn. "Aftreden is de enige juiste conclusie", zegt zij. "De rechtsstaat is geschonden. Dit is niet het sluitstuk, maar het begin. De ouders moeten nu hun compensatie krijgen. En deze VVD-politiek moet stoppen. Het is tijd voor een eerlijke overheid."

Voor fractieleider Ouwehand van de Partij voor de Dieren is het vertrek van het kabinet "een stap naar werkelijke erkenning van het ongekende onrecht dat ouders en kinderen is aangedaan". Zij zegt dat de ernstige en beschamende toeslagenaffaire nog lang niet is opgelost. Eerst moeten de getroffen gezinnen volledig worden gecompenseerd. Daarnaast moeten de overheid wat haar betreft af van de cultuur waarin "de burger als vijand" wordt benaderd.

Denk-lijsttrekker Azarkan zegt dat het kabinet eigenlijk is gevallen over institutioneel racisme bij de Belastingdienst. Ouders werden onder meer op basis van hun achternaam aangemerkt als fraudeur, zegt hij. Dat leidde tot "een ongekende misdaad tegen Nederlandse burgers", aldus Azarkan. Volgens hem heeft het kabinet steeds tegengewerkt dat de waarheid boven tafel kwam. "Het is meer dan terecht dat het kabinet nu zegt: 'wij voelen ons schuldig en treden af'."

'Onrechtmatige fraudejacht'

Ook 50Plus-lijsttrekker Den Haan vindt het terecht dat het kabinet de verantwoordelijkheid neemt voor "de onrechtmatige fraudejacht op ouders die hierdoor in grote financiële en persoonlijke problemen zijn gekomen". Ze hoopt wel dat het aftreden geen vrijbrief wordt "voor vertraging in de goede en snelle afhandeling van de regeling voor gedupeerden".

Lijsttrekker Segers van coalitiepartij ChristenUnie noemt de stap van het kabinet "het enige juiste om te doen". "De overheid is jarenlang geen schild geweest voor burgers die dat schild heel hard nodig hadden. Zij hadden vaak geen schijn van kans om hun recht te halen. In plaats daarvan werden ouders op grove wijze gedupeerd door die overheid."

Hij zegt dat de verantwoordelijkheid niet alleen bij het kabinet ligt, maar ook bij de Tweede en Eerste Kamer, bij ambtenaren en bij de rechtspraak. Hij vindt dat die allemaal moeten reflecteren op hun eigen rol. "Dit kan en mag nooit meer gebeuren."

CDA-Kamerlid Omtzigt, die samen met zijn SP-collega Leijten de toeslagenaffaire aan het rollen bracht, zegt dat deze juiste stap "slechts symbolisch" is als die niet gepaard gaat het oplossen van de kernproblemen die de rechtsstaat hebben aangetast. Hij denkt dat er nog een lange weg te gaan is.