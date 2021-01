Na de VS trekt ook Rusland zich terug uit vliegtuigpact

Na de VS stapt ook Rusland uit het Open Skies-verdrag, een internationaal pact dat regelt dat landen boven elkaars grondgebied militaire verkenningsvluchten mogen uitvoeren.

Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat door het vertrek van de VS "het evenwicht in de belangen van de deelnemende staten aanzienlijk is verstoord". Concreet betekent het dat Moskou niet langer wil dat bondgenoten van Amerika informatie uit vluchten kunnen doorspelen aan Washington.

Het verdrag werd ondertekend in 1992 en was bedoeld om in de nasleep van de Koude Oorlog vertrouwen op te bouwen tussen het Westen en landen die eerder onderdeel waren van de Sovjet-Unie.

In het akkoord is overeengekomen dat ongewapende militaire observatievluchten door het luchtruim van de 34 deelnemende landen mogen vliegen. Voorwaarde is wel dat er vooraf om toestemming wordt gevraagd. Ook Nederland heeft het pact geratificeerd.

Beelden goedkoper via satelliet

De Amerikaanse president Trump wilde van het verdrag af omdat Rusland zich in zijn ogen niet aan de afspraken hield. Moskou zou de VS meermaals hebben geweigerd om boven bepaalde gebieden te vliegen. Rusland sprak dat tegen. Ook zeiden de Amerikanen dat de beelden via commerciële satellieten goedkoper zijn.

Op 22 november werd het vertrek van de VS definitief.