Utrecht wil einde maken aan veel te vroege inschrijving voor basisschool

Er komt vrijwel zeker een centraal inschrijfsysteem voor alle basisscholen in Utrecht waar ouders kinderen moeten aanmelden die voor het eerst naar school gaan. De gemeente en schoolbesturen willen op deze manier alle ouders dezelfde kans geven om hun kind op een school van hun voorkeur geplaatst te krijgen. Nu heeft elke school heeft nog een eigen aanmeldformulier.

Vooral hoogopgeleide ouders in Utrecht schrijven hun kinderen vaak veel eerder in dan is toegestaan, waardoor andere kinderen nooit een plek bemachtigen op een populaire school. Basisscholen overtreden hiermee de wet omdat kinderen pas mogen worden aangemeld als ze drie jaar oud zijn.

Populaire basisscholen waren soms al jaren van tevoren 'volgeboekt'. Een wetswijziging uit 2014 had daar een eind aan moeten maken, maar in de praktijk bleven de schaduwlijsten in Utrecht bestaan.