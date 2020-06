Utrechtse scholen overtreden wet bij inschrijving nieuwe leerlingen

Wethouder Anke Klein (D66) vindt de situatie zorgwekkend en wil actie. "Ik heb de schoolbesturen - niet vrijblijvend - verzocht hier met urgentie werk van te maken. We zijn met de schoolbesturen overeengekomen dit probleem samen snel aan te pakken", laat ze in een verklaring weten.

Volgens scholen ligt de kiem van het probleem bij de gemeente. "De schaarste van onderwijshuisvesting in relatie tot het uitgangspunt dat de basisschool een school in de wijk wil zijn, speelt een belangrijke rol", schrijven de overkoepelende schoolbesturen in een gezamenlijk persbericht.

"In wijken waar onvoldoende lokalen zijn, geeft dat een grote druk op ouders om in een zo vroeg mogelijk stadium te proberen zekerheid te hebben dat hun kind op de gewenste school geplaatst wordt."

'Wake-up call voor Utrecht'

Het onderzoek werd uitgevoerd na een motie van de PvdA, GroenLinks, D66 en Denk. Over de conclusies volgt nog een debat in de gemeenteraad.

Raadslid Ilse Raaijmakers (PvdA) reageert bij RTV Utrecht geschokt op de uitkomsten. "Dit is zeer zorgwekkend. Laat het een wake-up call voor Utrecht zijn. We moeten meer doen om onze kinderen gelijke kansen te geven."