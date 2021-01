Pilot onder studenten: eerst een corona-sneltest, daarna naar tentamen

Studenten die een tentamen moeten afleggen, kunnen vanaf vrijdag een uitnodiging ontvangen voor een sneltest. Op de sneltestlocatie die maandag opent, kunnen zo'n 350 testen per dag worden afgenomen. Binnen drie uur ontvangen de studenten de uitslag van de test. Een negatieve test is 24 uur geldig.

"Ik zou het doen", reageert student Maureen van Blerk van de Groningse studentenvereniging Dizkartes. "Het is fijn dat er gekeken wordt naar de opties om fysiek onderwijs weer mogelijk te maken."

Het hoger onderwijs snakt naar meer versoepelingen. "Zeker voor eerstejaars studenten is het zwaar. Het is superbelangrijk dat studenten fysiek onderwijs krijgen. Een academische opleiding gaat namelijk ook over met elkaar in discussie gaan", legt Wijmenga uit. "Tegelijkertijd horen we dat studenten zich soms niet veilig voelen bij situaties, ook al houden we 1,5 meter afstand. We hopen dat de sneltesten ook bijdragen aan dit gevoel van veiligheid."

Student Maureen ziet het in ieder geval als een stap in de goede richting. "Het is nog maar een pilot, maar het is een begin."