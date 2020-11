Overheid overweegt speciale corona-app met 'test-paspoort'

Het ministerie van Volksgezondheid overweegt een speciale app te maken voor de coronatest. De app kan onder meer worden gebruikt om een test te boeken, maar kan ook een soort certificaat bevatten om te kunnen bewijzen dat je negatief bent getest.

De app is nog niet officieel aangekondigd, maar ingenieursvereniging KIVI vermeldde het plan in een blogpost. Het ministerie bevestigt dat over een dergelijke app wordt nagedacht. Aanleiding is de testcapaciteit, die straks mogelijk nog veel groter is, en meerdere typen coronatests. Daar zouden "burgers gebruikersvriendelijk en op één plek" naartoe moeten worden begeleid.

Alle opties open

Opvallend is ook het mogelijke 'testcertificaat', waarmee je kunt aantonen dat je recent negatief bent getest. Tot nu toe was het beleid altijd om burgers geen verklaring te geven dat ze niet besmet zijn. Wie zo'n verklaring wel wilde, bijvoorbeeld voor een buitenland-reis, moet zich nu nog melden bij een commerciële tester.

Of de app straks ook kan worden gebruikt om te laten zien of je bent gevaccineerd tegen corona, wil een woordvoerder van het ministerie niet aangeven. "Je vragen zijn prematuur, alle opties zijn nog open."

Verschillende sectoren denken na over toegang voor mensen die een vaccinatie hebben gehad, van de evenementen- tot de reisbranche. Of de app daarbij zou kunnen helpen, is dus nog niet bekend.

Personeel uitlenen

De overheid vraagt bedrijven om personeel uit te lenen voor de ontwikkeling van de app, zodat er geen aanbestedingsprocedure hoeft te worden doorlopen. Die zou te veel tijd kosten. Het ministerie vraagt onder meer om ontwikkelaars, ontwerpers en software-testers.

Het liefst zou de overheid zien dat bedrijven personeel kosteloos uitlenen voor een duur van ongeveer twee maanden. Het is nog niet bekend of daar al bedrijven op hebben gereageerd.

Derde corona-app

De nieuwe app zou de derde corona-app van de overheid zijn. De eerste app, CoronaMelder, is al voor iedereen te downloaden. Een tweede app, die de GGD moet ondersteunen bij het bron- en contactonderzoek, komt de komende maanden uit. Positief geteste mensen kunnen dan via een app hun contacten doorgeven aan de GGD.