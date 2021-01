Verdwaalde vos wandelt door centrum van Amsterdam op zoek naar vrouwtje

Voetgangers en fietsers in het centrum van Amsterdam keken vanochtend vreemd op toen ze een vos zagen lopen. Het mannetje is uiteindelijk gevangen en overgedragen aan medewerkers van de Dierenambulance.

De vos werd voor het eerst gezien rond 05.00 uur op de Haarlemmerdijk. Een dashcam van een auto filmde het dier. Een paar uur later werd de vos verderop in de stad gezien. "Ik vond het wel grappig en had het nog nooit gezien", zegt een spotter tegen AT5.

Nog een uur later werd de vos gezien rond het Johnny Jordaanplein en langs de grachten.