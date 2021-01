PvdA moet snel op zoek naar opvolger Asscher

Het bestuur van de PvdA heeft weinig tijd om een opvolger te zoeken voor Lodewijk Asscher, die zich vanmorgen terugtrok als lijsttrekker. Over ruim twee weken, op 1 februari, moet de kandidatenlijst voor de verkiezingen van 17 maart ingeleverd zijn bij de Kiesraad. Een week daarvoor wil de partij een uitgesteld congres houden om de lijst definitief vast te stellen.

Omdat die lijst nog niet is vastgesteld, kan de partij nog iemand voordragen van buiten Den Haag, en die niet op de voorlopige lijst staat. Direct wordt daarbij gedacht aan Ahmed Aboutaleb. De Rotterdamse burgemeester wordt door veel leden al langer gezien als mogelijke 'redder' van de PvdA.

Populair

Aboutaleb is populair in Rotterdam en zou veel kiezers kunnen trekken, zo wordt geredeneerd. Maar hij is ook herstellende van een schildklieraandoening en is in de Maasstad net begonnen aan een nieuwe benoemingsperiode.

Aboutaleb wil vandaag niet reageren op de vraag of hij beschikbaar is. "Ik laat het nu eerst bezinken. Het is aan de partij", zei hij in het Rotterdamse stadhuis.

Niet beschikbaar

Er werd ook even naar Brussel gekeken, waar Frans Timmermans Eurocommissaris is. Timmermans is de laatste PvdA'er die een echt succesvolle verkiezingscampagne voerde. Bij de verkiezingen voor het Europees Parlement in 2019 kwam de PvdA met hem als lijsttrekker tot verrassing van velen als grootste Nederlandse partij uit de bus.

Waarom zou hij dat kunstje in Den Haag niet kunnen herhalen, denken sommige PvdA'ers. Maar Timmermans is niet beschikbaar, zo laat hij vandaag weten.

De PvdA kan het ook dichter bij huis zoeken. Achter Asscher staan Khadija Arib en Lilianne Ploumen op de plaatsen 2 en 3 van de voorlopige kandidatenlijst.

Bekend gezicht

Arib is als alom gewaardeerd Kamervoorzitter een bekend gezicht voor alle Nederlanders en daarmee een mogelijk stemmenkanon. Probleem is wel dat ze als lijsttrekker ineens inhoudelijke, partijpolitieke debatten moet gaan voeren, terwijl ze als voorzitter vooral neutraliteit wil uitstralen.

Ploumen is misschien minder bekend voor de kiezers, maar heeft wel ruime ervaring in Den Haag. Als minister voor Ontwikkelingssamenwerking en de laatste vier jaar als vice-fractievoorzitter van de fractie. Onlangs kwam er een biografisch boek van haar uit, met de omineuze titel De deur naar de macht.