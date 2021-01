Zoetermeer overweegt criminele jongeren te verplaatsen naar andere wijken

Burgemeester Michel Bezuijen van Zoetermeer overweegt jonge criminelen en hun gezinnen uit de wijk Oosterheem te verplaatsen naar andere wijken. Dat zou de overlast in de buurt moeten terugdringen.

Het is geregeld onrustig in de wijk in Zoetermeer. Vorige week werd er nog een vuurwerkbom tegen een huis gegooid waarin een gezin met twee kinderen woont. De daders zijn niet opgepakt. Buurtbewoners zijn bang voor verdere escalatie.

"Er hebben zich al meer incidenten voorgedaan in het verleden", erkent burgemeester Bezuijen. In de wijk is daarom al verscherpt toezicht en er zijn alcohol-, lachgas- en samenscholingsverboden. Desondanks overweegt de gemeente aanvullende maatregelen.

"We zijn al wat langer bezig met deze wijk en wat mij betreft moeten we nu ook snel doorpakken", zegt Bezuijen tegen Omroep West. "Verplaatsingen is iets wat we met de woningbouwcoöperaties bespreken."

Angst in de buurt

Omroep West sprak met meerdere bewoners van Oosterheem. Zij hebben grote zorgen over de buurt en zijn bang voor meer incidenten. "Nu is het gelukkig goed afgelopen, er hadden slachtoffers kunnen vallen", zegt een bewoner die uit angst anoniem wil blijven.

Volgens de bewoner wordt de groep hangjongeren die de overlast veroorzaakt steeds groter. Inmiddels zou het volgens buurtbewoners om zo'n 250 jongeren gaan. "Ze hangen op straat en vertonen intimiderend gedrag. Er worden auto's gestolen, drugs gedeald en ramen ingeslagen. Kinderen kunnen niet veilig buiten spelen."