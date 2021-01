50 organisaties in geweer tegen sluiting scholen: 'Zoek alternatieven'

Het kabinet moet alternatieven zoeken voor de sluiting van de scholen. Die oproep doen vijftig organisaties onder aanvoering van Unicef in een verklaring. Ze spreken van "een collectieve vuist tegen de enorme ontwikkelingsrisico's voor kinderen en jongeren".

De partijen, waaronder het Trimbos-instituut, de Nederlandse ggz en Jantje Beton, maken zich grote zorgen. "Het aantal kwetsbare kinderen groeit doordat hun belangen in het coronabeleid steeds het onderspit delven", schrijven ze. "De schoolsluiting verergert hun situatie en maakt die zelfs acuut."

De scholen zijn al vier weken dicht. Voor middelbare scholen geldt dat tot en met zeker 7 februari. Voor basisscholen hoopt het kabinet op een eerdere heropening, maar het staat nog lang niet vast dat dat gaat gebeuren.

Sportorganisaties

De vijftig organisaties vinden dat het uitgangspunt van het kabinet en het Outbreak Management Team anders moet zijn. "De vraag is niet of scholen dicht moeten, maar hoe ze veilig open kunnen blijven."

De regering moet samen met de onderwijssector, jongeren, kinderen, sportorganisaties en andere experts op zoek naar mogelijkheden om de scholen open te houden, schrijven de organisaties. Dat is volgens de partijen mogelijk als er afspraken worden gemaakt over de veiligheid en over afstand houden.