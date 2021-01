McConnell sluit snelle behandeling impeachment in Senaat uit

De kans is klein dat president Trump wordt afgezet voordat toekomstig president Biden op 20 januari wordt geïnaugureerd. Dat heeft Mitch McConnell, de leider van de Republikeinen in de Senaat, gezegd. Met nog amper een week te gaan tot Trump uit het Witte Huis vertrekt, is er volgens McConnell niet genoeg tijd voor een "eerlijk of serieus" proces.

In een verklaring die hij liet uitgaan na de stemming in het Huis, schrijft McConnell dat het land nu het meest gebaat is bij een soepele inauguratie van Biden. Hij wijst er ook op dat eerdere impeachment-procedures in de Senaat steeds minimaal 21 dagen in beslag namen. McConnell is de man is die aan de touwtjes trekt onder Republikeinen in de Senaat, en heeft daarmee dus de sleutel in handen over hoe deze impeachment verder gaat.

De Senaat is met reces tot komende dinsdag 19 januari. McConnell wil niet dat de Kamer eerder terugkeert voor een stemming, waar de Democratische leider Chuck Schumer tot had opgeroepen.

Video van Trump

Overigens liet McConnell in de verklaring nog niets los over zijn eigen standpunt, wanneer de zaak door de Senaat behandeld wordt. "Ik heb nog niet besloten hoe ik ga stemmen en ik heb me voorgenomen eerst te luisteren naar de argumenten die aan de Senaat worden gepresenteerd."

The New York Times wist eerder te melden dat McConnell juist van mening zou zijn dat Trump strafbare feiten heeft gepleegd. Hij zou volgens de krant blij zijn met de poging van de Democraten om de president af te zetten.

De president zelf liet na de stemming door het Huis van Afgevaardigden in een video van zich horen. Daarin reageerde hij niet direct op de impeachment. Wel noemde hij de bestorming van het Capitool vorige week "choquerend en verdrietig".