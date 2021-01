Rotterdam nog altijd bijstandshoofdstad, Scherpenzeel snelste groeier

Rotterdam is al twaalf jaar de gemeente met relatief de meeste bijstandsontvangers. In Scherpenzeel nam het aantal inwoners met een bijstandsuitkering in die periode het snelst toe, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Het aandeel mensen dat bijstand krijgt, verschilt sterk per gemeente. In Rotterdam zijn dat er bijna 68 op de duizend. In Ameland wonen relatief de minste mensen met bijstand: nog geen 2 op de duizend. Twaalf jaar geleden stond Rotterdam ook al bovenaan de lijst en Ameland vrijwel onderaan.

Scherpenzeel herbergde destijds ook nog weinig bijstandsgerechtigden. Maar inmiddels is het aandeel daar verdrievoudigd: van 2,6 naar 8 op de duizend. Andere snelle stijgers zijn Schiermonnikoog, Kaag en Braassem en Zoeterwoude.