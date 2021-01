Avondklok besproken in 'discussiestuk', mogelijk van 20.00 tot 04.00 uur

Het kabinet hoopt al komend weekend van het Outbreak Management Team een spoedadvies te krijgen over het instellen van een avondklok. De eventuele invoering daarvan kwam vandaag ook aan bod in de Tweede Kamer.

De optie van een avondklok om het aantal coronabesmettingen terug te dringen, is al vaker ter sprake gekomen, ook half december, toen het kabinet besloot tot een harde lockdown. Voor de bewuste vergadering daarover in het Catshuis op 13 december had de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) uitgewerkt hoe zo'n avondklok eruit zou kunnen zien. Dat document staat, voorzien van het label vertrouwelijk, op de site van de Rijksoverheid. Je kunt het hier bekijken.

Hoewel het gaat om een discussiestuk en premier Rutte bij de laatste persconferentie niet vooruit wilde lopen op details, geeft het document inzicht in hoe de avondklok eruit zou kunnen zien.

De avondklok zou volgens het advies kunnen gelden tussen 20.00 en 04.00 uur. Er geldt in die tijd een "verbod op vertoeven in open lucht"

In die periode zijn alleen noodzakelijke reizen toegestaan

Doel is, zo valt te lezen, "het beperken van sociale contacten en reisbewegingen in de avonduren en het ondersteunen van de handhaafbaarheid van de coronamaatregelen". De verwachting is dat door de begintijd van 20.00 uur mensen 's avonds thuisblijven

Geldige redenen om toch de straat op te gaan zijn werk, medische hulp aan mens of dier, hulp voor hulpbehoevende personen, het uitlaten van een huisdier, heen- of terugreis naar het buitenland of een calamiteit

Mensen die naar buiten gaan, hebben een officieel formulier nodig; als het gaat om werkgerelateerde reis moet je een werkgeversverklaring kunnen tonen

In het discussiestuk staat niets over boetebedragen; die zouden moeten worden vastgesteld door het Openbaar Ministerie

Het stuk gaat ook in op de juridische grondslag voor een avondklok, in het bijzonder de Wet buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag (Wbbbg).

Oproep van Rutte

Premier Rutte wilde op de persconferentie nog niets kwijt over de details van een avondklok, als die er al komt. Hij riep Kamerleden vanmiddag op om het middel niet te blokkeren, als het volgens het OMT zou kunnen helpen bij het terugdringen van het virus.

We vroegen mensen in Alkmaar alvast naar hun mening over een avondklok: