Sociale bubbels en geen kinderfeestjes: zo kunnen contacten thuis beperkt worden

In de corona-routekaart die het kabinet een paar maanden terug presenteerde, stond zelfs dat er in het geval van een lockdown helemaal geen visite meer plaats zou moeten vinden. Dat is in de praktijk nooit het geval geweest - en dat is maar goed ook, vindt Tostmann. "Dat zou wel heel heftig zijn, helemaal voor mensen die alleen wonen."

Sociale bubbel

Kinderarts en epidemioloog Patricia Bruijning van het UMC Utrecht denkt dat je niet alleen het aantal bezoekers dat een huishouden per dag mag ontvangen moet verlagen. "Als je nu elke dag een gezin ontvangt, met twee ouders en drie kinderen, dan hou je je helemaal aan de regels. Maar dan heb je alsnog veel wisselende contacten."

Bruijning pleit daarom voor een systeem dat vergelijkbaar is met de sociale bubbel in België. Je mag dan wel een bepaald aantal gasten ontvangen, maar gedurende een vastgestelde periode - bijvoorbeeld een week - moeten dat telkens dezelfde mensen zijn. Bruijning: "Het is nooit helemaal te achterhalen waar het aan ligt, maar je ziet wel dat ze in België de besmettingen nu beter onder controle hebben." Het aantal besmettingen per 100.000 inwoners lag in de laatste week van vorig jaar in België ruim vier keer lager dan in Nederland.

De sociale bubbel in België werd vervangen door het 'knuffelcontact': één volwassene die nog op bezoek mag komen. Dat moet steeds dezelfde zijn. En waar in Nederland kinderen tot en met twaalf niet meegeteld worden, moet in België het knuffelcontact de kinderen thuislaten.

Kinderfeestjes

Alma Tostmann vindt de Nederlandse regels wat dat betreft wel afdoende, maar Patricia Bruijning ziet enige ruimte voor aanscherping. "Ik zie ook in mijn eigen omgeving dat er nog wel eens kinderfeestjes zijn. Dan kunnen er dus kinderen vanuit heel veel verschillende gezinnen bij elkaar zijn, als de volwassenen maar uit één gezin komen. Je houdt je helemaal aan de voorschriften, maar het is de vraag of dat in de geest met de regels is. Je zou dan kunnen zeggen: prima dat kinderen er buiten vallen, maar bij visite moeten het wel de kinderen zijn die bij de volwassenen van één ander gezin horen."