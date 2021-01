Dode bij woningbrand in Rotterdam, politie vermoedt misdrijf

Een man van 62 is vannacht omgekomen bij een brand in een huis in Rotterdam-IJsselmonde. De politie vermoedt dat er sprake is van een misdrijf. Er is een verdachte aangehouden.

Omwonenden zagen rook uit de woning komen en waarschuwden de hulpdiensten. De brandweer trof het slachtoffer zwaargewond aan. Reanimatie hielp niet meer, hij overleed ter plekke. Gezien de verwondingen van de man houdt de politie rekening met een misdrijf.

In het onderzoek kwam al snel een Rotterdammer van 27 als verdachte naar voren. Hij werd vanochtend aangehouden. De politie onderzoekt wat de relatie tussen de twee mannen is, meldt Rijnmond.

Er was vanochtend nog een brand in Rotterdam-IJsselmonde. Meerdere bewoners van een verzorgingshuis raakten daarbij gewond, van wie een aantal zwaargewond.