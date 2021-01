Brand in verzorgingshuis Rotterdam-IJsselmonde onder controle

In Rotterdam-IJsselmonde zijn hulpdiensten vanochtend uitgerukt na een melding van brand in een verzorgingshuis, meldt de regionale omroep Rijnmond.

De brand brak uit in een bijgebouw van de instelling, waarna de rook door het hele pand trok. Omdat de bewoners niet zelfredzaam zijn, werden er minstens dertien ambulances en een traumahelikopter opgeroepen. Een onbekend aantal bewoners is geëvacueerd. Over gewonden is niets bekend.

De brand begon rond 06.00 uur en was ruim een uur later onder controle. De brandweer probeert het gebouw nu rookvrij te maken. In het verzorgingshuis wonen onder meer dementerenden.