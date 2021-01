Belastingontwijking Google leverde Nederland ruim 25 miljoen euro op

Hoeveel geld liep de VS mis?

In totaal stroomde er tussen 2012 en 2019 ruim 128 miljard euro aan royalties door de Nederlandse tak van Google. Als dat geld direct naar de Verenigde Staten was gegaan dan had het bedrijf daar maximaal 38 miljard euro belasting moeten betalen, heeft de NOS berekend op basis van de belastingtarieven die daar destijds golden. Voor de periode van 2012 tot en met 2017 was dat 35 procent. Vanaf 2018 is het tarief 21 procent.

"Economen gaan ook vaak van deze tarieven uit in dit soort berekeningen. Sterker nog: sommigen doen er nog een paar procent bovenop voor belastingen per staat", zegt de Tilburgse hoogleraar en belastingonderzoeker Arjan Lejour. "Of multinationals dat tarief ook daadwerkelijk zouden betalen in de Verenigde Staten is maar de vraag. Bedrijven kunnen zich bijvoorbeeld op papier in de Amerikaanse staat Delaware vestigen, waar de tarieven lager zijn."

Google zegt in een reactie dat de berekening is gebaseerd op een "fictief scenario." Het bedrijf zegt dat het de afgelopen tien jaar wereldwijd effectief ruim 21 procent belasting heeft betaald. 80 procent daarvan zou betaald zijn in de Verenigde Staten. Maar hoeveel het bedrijf precies heeft betaald over de 128 miljard euro die via Nederland naar Bermuda ging wil Google niet zeggen.