Kabinet wil 22 miljard aan belastingontwijking aanpakken

Het kabinet denkt de komende tijd 22 miljard euro aan geldstromen aan te pakken waarover nu belasting wordt ontweken.

In het regeerakkoord staat al dat een 'bronbelasting' wordt ingevoerd op rente en royalty's die stromen naar landen met zeer lage belastingen. Het ministerie van Financiƫn heeft nu SEO Economisch Onderzoek laten uitzoeken hoeveel geld via brievenbusfirma's loopt.

Volgens SEO is in 2016 voor 199 miljard euro aan dividend, rente en royalty's Nederland uitgestroomd. Het overgrote deel, 177 miljard, ging naar landen met een 'normaal' belastingtarief, zoals landen in de EU en de Verenigde Staten.

Geen doorstroom naar belastingparadijzen

De overige 22 miljard stroomde naar landen met een laag belastingtarief en dat vindt staatssecretaris Snel ongewenst. "Bedrijven die echt iets toevoegen aan onze economie zijn welkom in Nederland, maar ons land moet niet alleen gebruikt worden voor doorstroom naar belastingparadijzen", zegt Snel. Volgens het onderzoek hebben 15.000 brievenbusmaatschappijen in Nederland voor 4500 miljard euro in bezit.

Het kabinet voert een bronbelasting op rente en royalty's in om belastingontwijking te bestrijden. De belasting moet ingaan in 2021.