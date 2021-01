Rutte: vraag over aftreden vanavond niet aan de orde geweest

Het kabinet hakt aanstaande vrijdag de knoop door over de vraag of het aftreedt vanwege de toeslagenaffaire. Die vraag is vanavond in de ingelaste ministerraad niet aan de orde geweest.

Dat zei premier Rutte na afloop van de extra ministerraad. "Wij willen op een breed front reageren op het rapport van de parlementaire ondervragingscommissie. We zijn het vergaand eens. Mijn verwachting is dat we daar vrijdag uitkomen. Dan zal ook de politieke vraag aan de orde komen", zei Rutte.

Rutte, na afloop van de extra ministerraad: