Duitse justitie rolt 'grootste marktplaats op dark web ter wereld' op

In Duitsland hebben politie en justitie een grote marktplaats op het dark web, het verborgen deel van internet, platgelegd. Het gaat om DarkMarket waar voor enorme bedragen werd gehandeld in onder meer drugs, vals geld, gestolen of vervalste creditcardgegevens, anonieme simkaarten en malware, waarmee computers kunnen worden gehackt of onklaar gemaakt.

Volgens de Duitse autoriteiten was het de grootste illegale marktplaats op het dark web ter wereld. Er zouden 2400 verkopers actief zijn geweest, die hun spullen aan bijna 500.000 gebruikers aanboden. In de loop van de tijd hebben er 320.000 transacties plaatsgevonden met een waarde van omgerekend 140 miljoen euro. De betaling verliep vaak met cryptomunten als bitcoin of monero.

Oost-Europese servers

Aan het platleggen van DarkMarket is maanden van onderzoek voorafgegaan. De Duitse politie kreeg daarbij hulp van Amerikaanse opsporingsdiensten FBI, DEA en IRS en ook van politiekorpsen in Australië, het Verenigd Koninkrijk, Denemarken, Zwitserland, Moldavië en Oekraïne. De Europese politieorganisatie Europol coördineerde alles.

Gisteren werden in een grote gecoördineerde politieactie twintig servers in Moldavië en Oekraïne in beslag genomen. Een man van 34 uit Australië die als operator functioneerde, werd bij de grens tussen Duitsland en Denemarken gearresteerd. De Duitse politie wil op basis van de in beslag genomen data aanbieders en kopers die op DarkMarket actief waren opsporen.

Cyberbunker

Het Duitse onderzoek vloeit voort uit een eerder onderzoek naar de zogeheten cyberbunker. Dat is een datacenter waar veel illegale websites waren ondergebracht, gevestigd in een oude NAVO-bunker. Het werd in september 2019 ontdekt in een plaatsje ten zuidwesten van Koblenz. Een Nederlander was er de drijvende kracht achter.

Die kreeg de bunker in 2013 in handen en maakte er een zwaarbeveiligd dataverwerkingscentrum van. Op de servers in het gebouw werden websites gehost waar drugs werden verkocht en andere illegale activiteiten plaatsvonden. Ook DarkMarket werd enige tijd vanuit de cyberbunker gehost.

Over wat het dark web is, maakte NOS op 3 eerder deze video: