Duitse politie rolt illegaal datacenter op in NAVO-bunker; vier Nederlanders opgepakt

In Duitsland is een datacenter ontdekt waar veel illegale websites zijn ondergebracht. Het centrum zat in een oude NAVO-bunker in de plaats Traben-Trarbach. Eén Nederlander (59) zou de drijvende kracht zijn achter het centrum. Naast deze man zijn nog drie Nederlanders (49, 33, 24) gearresteerd.

De hoofdverdachte kreeg de bunker in 2013 in handen en maakte er een zwaarbeveiligd dataverwerkingscentrum van. Op de servers in de bunker werden websites gehost waar onder meer drugs kon worden gekocht.

In totaal wordt de betrokkenheid van dertien mensen onderzocht, onder wie de vier Nederlanders, maar ook twee Duitsers en een Bulgaar.

Deze zeven verdachten zijn gisteren gearresteerd toen de politie de bunker binnenviel. Ze worden verdacht van deelname aan een criminele organisatie, belastingfraude, betrokkenheid bij veel drugsdelicten, het verspreiden van kinderporno en nepdocumenten en het in omloop brengen van nepgeld.