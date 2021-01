Extreem rustig in faillissementsbranche, 'dit hadden we totaal niet verwacht'

Nog nooit gingen er deze eeuw zo weinig bedrijven failliet als in 2020, ook al kreeg de economie afgelopen jaar de hardste klappen sinds de Tweede Wereldoorlog te verduren. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek werden afgelopen jaar 2703 bedrijven failliet verklaard.

Voor de meeste ondernemers is het goed nieuws dat er weinig zaken failliet gaan, maar niet voor curatoren en bedrijven die faillissementsveilingen organiseren. Zij hebben het een stuk minder druk.

Fitnesstoestellen

"We hebben 15 procent minder faillissementsveilingen gedaan vergeleken met 2019", zegt Mars Samsom van BVA Auctions. Onder meer in een hal in Amersfoort verzamelen ze spullen van failliete bedrijven die worden geveild. Daar staan bijvoorbeeld schaatsen van het failliete warenhuis Topshelf en fitnesstoestellen van sportscholen die het niet hebben gered. Maar wat er staat, is niets vergeleken met andere jaren.

"Voor u is het gevuld, voor ons is het leeg", zegt Samsom. "Dat hadden we totaal niet verwacht toen we in maart de eerste lockdown ingingen. We hadden mensen aangenomen vanwege de verwachte drukte. Die hebben we ingezet op ander werk."

Stoppers

Ze veilen bijvoorbeeld spullen uit bedrijven die vrijwillig stoppen, zonder het tot een faillissement te laten aankomen. De Kamer van Koophandel registreerde afgelopen jaar ruim 159.000 'stoppers'. Dat is een stijging van 22 procent ten opzichte van 2019.

Vooral in de sectoren ict en media, zakelijke diensten en cultuur, sport en recreatie was er een stijging in het aantal ondernemers dat de stekker eruit trok.

Ook voor curatoren was het vorig jaar bepaald geen gekkenhuis. "2020 was een iets rustiger jaar dan voorgaande jaren", zegt Salim Hossaini van Tanger Advocaten. In 2017, 2018 en 2019 lag het aantal faillissementen ook al onder het gemiddelde van de afgelopen jaren.

Met twee collega's handelt hij faillissementen af, maar tegen alle verwachtingen hoefden ze minder werk te verzetten. "Dat komt door de steunmaatregelen van de overheid. We zien nog altijd weinig bedrijven voorbijkomen waarbij corona de reden van het faillissement was."

Golf komt nog

Banken, curatoren en veilingbedrijven denken dat de faillissementsgolf komt als de overheid de steun aan bedrijven stopt. Nu lopen veel steunmaatregelen door tot 1 juli van dit jaar. Als er geen nieuw steunpakket komt, moeten veel bedrijven weer op eigen benen staan. Ze moeten dan ook nog schulden terugbetalen aan banken en de Belastingdienst waarvoor tijdens de coronacrisis uitstel is gegeven.

"De faillissementsgolf komt sowieso", zegt Samsom. "We stellen het elke keer uit. Dachten eerst september, toen weer later. Je merkt in discussies met de banken dat ze het liever over de zomer heen tillen. We gaan er nu van uit dat de faillissementen dan komen, maar dat is nog altijd een aanname."