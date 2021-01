Ondernemers volgen toch hun droom, winkelleegstand in 2020 amper toegenomen

Het is stil in de winkelstraten, maar het aantal winkelpanden dat leegstaat is afgelopen jaar nauwelijks toegenomen. Op 1 januari stonden er 254 meer panden leeg dan op 1 januari 2020. Voor zo'n 4000 ongebruikte panden werd in de laatste twaalf maanden een nieuwe eigenaar gevonden.

Marktonderzoekbureau Locatus houdt de winkelleegstand bij. In 2019 was er sprake van de grootste toename in 15 jaar tijd. Locatus noemt de geringe toename van de leegstand in 2020 "opmerkelijk", omdat verwacht werd dat de leegstand flink door zou stijgen. In winkeloppervlakte is de leegstand zelfs gedaald, van 8,1 procent van de oppervlakte begin vorig jaar naar 7,6 procent nu.

Volgens Locatus is de verklaring te zoeken in de steunmaatregelen van de overheid en een sterk derde kwartaal. In de zomer was het aantal coronabesmettingen relatief laag en vierden veel Nederlanders vakantie in eigen land.

Sportschool

Ook durfden sommige ondernemers het aan om een nieuw bedrijf te beginnen. Zo opende Lonneke Wesseling een sportschool in de binnenstad van Purmerend. "Ja, waarom niet? Ik heb al heel lang die droom om een eigen sportschool te openen. En corona heeft me daar niet van kunnen weerhouden."

Sterker nog, ze begrijpt niet dat sportscholen nu verplicht dicht zijn. "Ik ben het daar zeer mee oneens. De slijterij is open, en ik moet de deur dichthouden. Snapt u het? Nu in deze tijd is het juist heel belangrijk om te werken aan je gezondheid, je immuunsysteem te versterken en ook innerlijke rust te vinden", zegt ze in het NOS Radio 1 Journaal.