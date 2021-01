Protest bij gemeentehuis na neersteken meisje (16) in Montfoort

Jan van Oostrum woont in de straat waar het meisje is neergestoken en besloot samen met enkele andere buurtbewoners een protest te houden bij het gemeentehuis. Vooral de komst van statushouders en probleemgezinnen vanuit Utrecht zorgen voor problemen, stelt hij. "Waar wij voorheen een heel gemoedelijk dorp aan de IJssel waren waar iedereen elkaar kende, belanden we nu in een getto."

In gesprek met demonstranten

Raadslid Rob Jonkers van Lokaal Montfoort beaamt dat er al langer onrust is, vooral in Keizerrijk, de buurt naast de wijk waar het steekincident was. "Er is veel straatvervuiling, er vindt drugshandel plaats en tijdens Oudejaarsnacht hebben jongeren op straat mensen bedreigd", zegt Jonkers. "Mensen zijn het zat. Er moet iets gebeuren."

Burgemeester Van Hartskamp zegt in een reactie de zorgen van inwoners te begrijpen. "We hebben daar natuurlijk allemaal zorgen om. Zeker na zo'n verschrikkelijke gebeurtenis. Het heeft grote impact op onze gemeenschap en is de nachtmerrie van elke ouder."

Volgens de burgemeester is de gemeente op de hoogte van de problematiek in delen van Montfoort. "Je moet statushouders goed begeleiden als ze bij ons binnenkomen. Dat doen we ook, maar je kunt nooit alles voor zijn", zegt ze over de boodschap van de demonstranten. "Het heeft altijd al onze aandacht gehad, maar een incident als dit kun je nooit voorkomen."

Tijdens het protest toonde ze begrip en nodigde ze de inwoners uit om in rustige omstandigheden verder te praten omdat "de emoties nu te hoog zitten". Enkele demonstranten lieten daarop boos weten dat ze onmiddellijk oplossingen wilden horen, maar zover kwam het niet. Binnenkort gaat de burgemeester achter gesloten deuren met een aantal boze bewoners in gesprek.