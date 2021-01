Meisje van 16 neergestoken in Montfoort

Een meisje van 16 uit IJsselstein is vannacht neergestoken in Montfoort. Ze werd gevonden op straat naast haar fiets. Het meisje is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe ze eraan toe is. Voor de behandeling op straat werd een traumahelikopter ingeschakeld.

Even na het incident, rond 01.00 uur, is een 35-jarige verdachte aangehouden. Het gaat om een man uit Montfoort. Hij werd niet ver van de plaats van het incident opgepakt.

De aanleiding voor het steekincident is nog niet bekend.