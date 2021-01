Chinees vaccin is voor China 'kans om invloed in Afrika uit te breiden'

Afrika heeft dus behoefte aan vaccins, en China springt graag in dat gat. Hierin voert China volgens Van der Putten vaccindiplomatie, vergelijkbaar met de verspreiding van medische hulpmiddelen aan het begin van de pandemie - de zogeheten mondkapjesdiplomatie.

"Naarmate de spanningen tussen China en het Westen toenemen, zoekt China meer toenadering tot de ontwikkelingslanden", zegt Van der Putten. Door investeringen in Afrika heeft China goede verstandhoudingen met vijftig landen. "Daardoor ben je in internationale organisaties als de VN sneller in de meerderheid."

Of Sinopharm de grote vraag naar vaccins ook waar kan maken, is nog de vraag. "Dat hangt af van hoe de coronasituatie zich in China zelf ontwikkelt, en hoe groot de productie is. Maar de wil van China om de invloed in Afrika uit te breiden is er zeker."