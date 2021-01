Ondanks lockdown opnieuw druk in de Nederlandse natuurgebieden

Door het zonnige winterweer was het in veel natuurgebieden in Nederland vandaag opnieuw te druk. In Brabant riep Natuurmonumenten op om niet meer naar de Kampina, de Loonse en Drunense duinen, de Oisterwijkse bossen en Huis ter Heide te komen, meldt Omroep Brabant. Ook op de toegangswegen naar de natuurgebieden was het druk. "Auto's staan aan beide zijden van de wegen geparkeerd. Er kan geen auto meer bij", aldus boswachter Irma de Potter.

Ook in Gelderland stonden de parkeerplaatsen bij de natuurgebieden helemaal vol. De gemeente Ede riep op om niet meer met de auto naar de Ginkelse Heide te komen. Er waren vooral zorgen over het grote aantal auto's dat langs de kant van de weg geparkeerd stond. "Zorg ervoor dat alle doorgangen voor onze hulpdiensten bereikbaar blijven", riep de gemeente op bij Omroep Gelderland.