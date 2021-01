Enkele honderden demonstreren in Amsterdam tegen fascisme

In het Westerpark in Amsterdam is vanmiddag een demonstratie gehouden tegen fascisme. De demonstratie was naar aanleiding van de bestorming van het Capitool in de Verenigde Staten.

Volgens de organisatoren is de bestorming van de gewelddadige Trumpaanhangers "een nieuwe stap in de opbouw van een fascistische beweging die steeds openlijker zijn gang lijkt te kunnen gaan", zo staat onder meer te lezen in de beschrijving van de demonstratie op Facebook. Ook in Nederland zien de organisatoren naar eigen zeggen steeds meer van dezelfde soort extreemrechtse sentimenten.

Volgens de gemeente waren er zo'n 350 demonstranten. De gemeente had stippen op de grond gezet die de aanwezigen hielpen afstand te houden. Er waren maximaal 500 betogers toegestaan. De demonstratie was ook via een livestream te volgen.