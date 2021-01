Van metalzangeres naar Frozen-prinses: zij wisselden van baan vanwege corona

Kirsten van Harten werkte bijna tien jaar in de financiële wereld toen ze in maart haar baan verloor vanwege corona. Ze besloot te kiezen voor haar passie en geeft nu wijnproeverijen en cursussen met haar bedrijf Hart Voor Wijn. "Wijn is altijd mijn passie geweest. In de vrije uren naast mijn fulltime baan deed ik vaker cursussen of gaf ik zelf proeverijen. Maar dat was een hobby, geen baan."

Toen ze zonder baan kwam te zitten, stelde ze zichzelf de vraag of ze nog wel verder wilde in haar vak. "Ik had echt die schop nodig om achter mijn passie aan te gaan. Maar ik ben er nu ontzettend blij mee."

Van Harten geeft niet alleen cursussen en proeverijen, maar werkt ook bij een wijnwinkel. "Ja, het cliché is wel waar: maak van je hobby je werk en geen enkele dag zal meer als een werkdag voelen. Nou, bijna geen enkele dag dan. Iedere baan heeft wel iets wat energie geeft, maar bij deze baan is mijn passie de basis, waardoor eindelijk alles samenkomt."

Van kok naar vrijwilliger