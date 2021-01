Historische sneeuwval in Madrid: 'Dit maken we eens in de 50 jaar mee'

De zware sneeuwval heeft aan vier mensen het leven gekost en duizenden doen stranden in hun auto, in de trein en op vliegvelden.

"Voor de komst van het huidige koufront is dagenlang gewaarschuwd", zegt correspondent Rop Zoutberg. "Toch had maar een enkele Madrileen er rekening mee gehouden dat sneeuwkettingen tot in het centrum van de stad nodig zouden zijn. Een stad als Madrid is nauwelijks voorbereid op dit soort bar winterweer. In nogal wat huizen is nooit verwarming aangelegd. Daar stoken ze zich nu suf met elektrische kacheltjes."

Vooral in de noordelijke helft van Spanje heeft het vannacht licht gevroren, in het noordwesten kwam ook matige vorst voor. In Madrid was het rond het vriespunt. De komende dagen blijft het erg koud in Centraal-Spanje. Maandagochtend wordt matige vorst verwacht, dinsdag en woensdag zelfs strenge vorst in Madrid en omgeving met minimumtemperaturen van -10 tot -12°C. Tegen het einde van de week lijkt de temperatuur weer wat op te lopen. De sneeuwval lijkt rond Madrid wel ten einde, na vandaag blijft het waarschijnlijk droog.

Thuis blijven

"Na de sneeuw kan Madrid de kou verwachten", zegt correspondent Rop Zoutberg. "Als de temperatuur in de stad werkelijk naar 12 graden onder nul gaat, wordt een nieuw record verbroken. In 1945 was het voor het laatst zo koud in de hoofdstad. De vrees is dat de bevroren sneeuw opnieuw allerlei problemen geeft. De Madrilenen worden voortdurend opgeroepen vooral thuis te blijven."

En hoewel de sneeuwval van afgelopen dagen in Spanje extreem is, toch is winters weer in het Spaanse binnenland niet uitzonderlijk. Een belangrijke factor daarbij is de hoogte. Madrid ligt op 650 tot 700 meter boven zeeniveau en daarmee is het de hoogstgelegen hoofdstad van Europa. Die hoogte is vergelijkbaar met het hoogste punt van de Ardennen en met Winterberg in het Sauerland.

Koude wintermaanden

Door die hoge ligging heeft Madrid, en het grootste deel van het Spaanse binnenland, behoorlijk koude winters. De gemiddelde minimumtemperatuur in januari is in Madrid +1°C en gemiddeld vriest het 13 à 14 nachten. De gemiddelde maximumtemperatuur is er 11°C. In januari valt op gemiddeld 5 dagen neerslag, meestal als regen, soms als sneeuw. De gemiddelde hoeveelheid neerslag is ongeveer 30 millimeter. Ook plaatsen als Salamanca (794m), León (914m) en Toledo (516m) kennen koude wintermaanden.

In het centrum van Madrid hielden inwoners een sneeuwballengevecht: