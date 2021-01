Ministerie: noodopvang mag geen verkouden kinderen weigeren

Scholen mogen verkouden kinderen niet weigeren bij de noodopvang, laat het ministerie van Onderwijs weten in reactie op het nieuwe snottebellenbeleid in Breda. Vanwege de Britse variant van corona zijn kinderen met verkoudheidsklachten daar niet meer welkom op de 28 scholen van onderwijsorganisatie INOS.

"We kennen nog niet alle details van deze specifieke situatie, maar de richtlijn van het RIVM is helder", reageert een woordvoerder van het ministerie. "Kinderen met alleen lichte verkoudheidsklachten mogen naar de noodopvang op school. Als ze daarnaast moeten hoesten, koorts krijgen of benauwd worden, moeten ze zich laten testen en thuisblijven."

De woordvoerder voegt eraan toe dat de inspectie erachteraan gaat als ouders melden dat scholen afwijken van deze regels.

Op de voet gevolgd

De scholen in Breda maken zich zorgen over de Britse coronavariant, die besmettelijker is en ook kinderen zieker maakt dan eerder gebeurde. Er is besloten de regels aan te scherpen, "omdat wij begrijpen dat er in deze onderzoeksfase mogelijk wat extra bezorgdheid bij u leeft", schrijft de school aan de ouders.

De grootste uitbraak van deze variant van het virus verspreidde zich op een school in Bergschenhoek, in Zuid-Holland. Daar raakten dertig personen besmet.

Het ministerie benadrukt dat het RIVM de situatie op de voet volgt. "Als het nodig is, worden de richtlijnen uiteraard aangepast."

GGD

Volgens de PO-Raad zijn er tientallen scholen die zich ernstig zorgen maken en hebben ook andere scholen inmiddels het beleid aangepast. Het ministerie zegt daar geen signalen van te hebben.

De Bredase scholenkoepel zegt te hebben gehandeld in overleg met de GGD. Die organisatie wil dat niet bevestigen, omdat er niet wordt ingegaan op individuele gevallen. Het ministerie van Onderwijs doet daarover ook geen uitspraak.