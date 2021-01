Verkouden kinderen niet meer welkom op noodopvang Bredase scholen

Kinderen met verkoudheidsklachten zijn niet meer welkom op de noodopvang van 28 Bredase scholen. Dat schrijft de overkoepelende onderwijsorganisatie INOS aan ouders in een brief die in handen is van Omroep Brabant. De regels zijn aangescherpt uit angst voor de nieuwe Britse coronavariant.

Basisscholen door heel Nederland zijn tijdens de lockdown open voor de noodopvang van kinderen van ouders met een cruciaal beroep. Zij kunnen hun kind overdag naar school brengen, ook als die kinderen verkoudheidsklachten hebben. Bij de scholen van koepel INOS kan dat nu dus niet meer.

Teugels aantrekken

Uit onderzoek is gebleken dat de Britse coronavariant een stuk besmettelijker is. Ook in Nederland is een kleine groep mensen besmet geraakt met de nieuwe variant.

Een groot deel van die besmettingen is te herleiden naar een basisschool in Bergschenhoek. Daar bleek na uitgebreid onderzoek dat dertig mensen besmet zijn geraakt met het Britse virus. In de brief van het schoolbestuur wordt deze gebeurtenis als aanleiding genomen de teugels aan te trekken.

"Omdat wij begrijpen dat er in deze onderzoeksfase mogelijk wat extra bezorgdheid bij u leeft, hebben wij, INOS, besloten om aanvullend op de huidige maatregelen voorlopig ook de leerlingen die verkouden zijn, niet toe te laten tot de noodopvang op school", staat in de brief. "Dit betekent dus dat de ouders van kinderen die met verkoudheidsklachten op school komen, verzocht zullen worden om hun kind op te halen."

Samenspraak met GGD

De school laat in de brief weten dat dit besluit is genomen in samenspraak met de GGD. De GGD West-Brabant laat aan Omroep Brabant weten niet in te gaan op individuele gevallen. "Er wordt altijd maatwerk geleverd", zei een woordvoerder. "Als een bepaalde school ergens mee zit en vragen heeft, kijken we daar specifiek naar."