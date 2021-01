Kringloopwinkels kunnen goederen niet meer aan: amper verkoop door lockdown

Ook Claudia Brugman (53) uit Utrecht mist de kringloopwinkels. Bijna alles wat ze aanschaft is tweedehands. Toch is het ook het sociale aspect wat zij mist. "Het gaat niet alleen om de aankoop van een puzzeltje of een boek. Een bezoek met een bakje koffie erbij en een praatje is ook van waarde."

Hoewel Brugman vanuit milieuoverwegingen weinig spullen koopt, vindt ze het nu wel lastiger als ze echt iets nodig heeft. "Als ik nu iets nodig heb, koop ik dat liever niet online. Al kan dat nu vaak niet anders. Dat is namelijk veel duurder. In die zin is het ook erg onhandig en hoop ik voor iedereen dat de lockdown snel voorbij is en corona verdwenen."